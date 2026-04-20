Суперкомп’ютер оновив прогноз щодо переможця АПЛ після матчу Манчестер Сіті — Арсенал

20 квітня, 15:24
Арсенал — фаворит, попри поразку від Сіті (Фото: Reuters/Lee Smith)

Арсенал — фаворит, попри поразку від Сіті (Фото: Reuters/Lee Smith)

Після перемоги Манчестер Сіті над Арсеналом (2:1) у центральному матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги суперкомп’ютер Opta оновив прогноз щодо підсумкової турнірної таблиці чемпіонату e сезоні 2025/26.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Попри поразку, Арсенал залишається головним претендентом на титул — суперкомп’ютер дає «канонірам» 72,97% шансів завершити чемпіонат на першому місці. Очікується, що команда набере близько 81 очка.

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Манчестер Сіті, який скоротив відставання від лондонців до трьох балів і має матч у запасі, отримав 27,03% і, за прогнозом, завершить сезон другим із приблизно 78 очками.

https://twitter.com/OptaAnalyst/status/2045928461663871407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045928461663871407%7Ctwgr%5Ec1f7a2f7a5fa1bbb6cc973f8fe65900ab0722ddf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fsport%2Fclanak%2Fsuperracunalo-predvidjelo-zavrsnicu-premier-lige-izbori-su-iznenadjujuci%2F2783697.aspx

У боротьбі за місця в Лізі чемпіонів ситуація також загострюється. Манчестер Юнайтед і Астон Вілла майже гарантували собі місце в топ-5 — їхні шанси перевищують 98%. Ліверпуль покращив позиції після драматичної перемоги в дербі над Евертоном (2:1), тоді як Челсі ризикує залишитися без єврокубків через серію невдач.

Не менш напружена ситуація і внизу таблиці. Вулвергемптон та Бернлі практично втратили шанси на порятунок — модель дає їм 100% на виліт. Третім кандидатом наразі виглядає Тоттенгем. Після втрати очок із Брайтоном їхні шанси на виліт оцінюють у 56,16%. Вест Гем також у зоні ризику з 38,97%.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Раніше суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Англійська Прем'єр-ліга Футбол Арсенал (Лондон) Манчестер Сіті

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