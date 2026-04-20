Суперкомп’ютер оновив прогноз щодо переможця АПЛ після матчу Манчестер Сіті — Арсенал

Після перемоги Манчестер Сіті над Арсеналом (2:1) у центральному матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги суперкомп’ютер Opta оновив прогноз щодо підсумкової турнірної таблиці чемпіонату e сезоні 2025/26.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Попри поразку, Арсенал залишається головним претендентом на титул — суперкомп’ютер дає «канонірам» 72,97% шансів завершити чемпіонат на першому місці. Очікується, що команда набере близько 81 очка.

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Манчестер Сіті, який скоротив відставання від лондонців до трьох балів і має матч у запасі, отримав 27,03% і, за прогнозом, завершить сезон другим із приблизно 78 очками.

У боротьбі за місця в Лізі чемпіонів ситуація також загострюється. Манчестер Юнайтед і Астон Вілла майже гарантували собі місце в топ-5 — їхні шанси перевищують 98%. Ліверпуль покращив позиції після драматичної перемоги в дербі над Евертоном (2:1), тоді як Челсі ризикує залишитися без єврокубків через серію невдач.

Не менш напружена ситуація і внизу таблиці. Вулвергемптон та Бернлі практично втратили шанси на порятунок — модель дає їм 100% на виліт. Третім кандидатом наразі виглядає Тоттенгем. Після втрати очок із Брайтоном їхні шанси на виліт оцінюють у 56,16%. Вест Гем також у зоні ризику з 38,97%.

Фото: flashscore.ua

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