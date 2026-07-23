Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії

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24-річний футболіст уклав довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. За даними ЗМІ, сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

Спортивний директор Арсенала Андреа Берта назвав новачка універсальним атакувальним футболістом із високою технікою, відмінною реалізацією моментів і вмінням грати на будь-якій позиції в лінії нападу. Він виступатиме під 17-м номером.

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Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Професійну кар'єру Цоліс розпочав у грецькому ПАОКу, після чого влітку 2021 року перейшов до Норвіч Сіті. Згодом він виступав на правах оренди за Твенте та Фортуну Дюссельдорф, а у 2024 році став гравцем Брюгге.

У складі Брюгге Цоліс провів 108 матчів у всіх турнірах, забив 43 голи та віддав 45 результативних передач. У першому сезоні в Бельгії він виграв Кубок країни, а у другому став чемпіоном й був визнаний найкращим гравцем бельгійської першості.

За збірну Греції Цоліс дебютував у жовтні 2020 року. Відтоді він провів 34 матчі за національну команду і забив дев’ять голів.

Раніше Арсенал оголосив про відхід одного з героїв чемпіонського сезону в АПЛ.