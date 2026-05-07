Фінал відбудеться 30 травня у Будапешті. У півфіналі Арсенал здолав мадридський Атлетіко, а ПСЖ виявився сильнішим за мюнхенську Баварію.

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард оцінив шанси Арсенала у фіналі ЛЧ проти, як він висловився, «феноменального» ПСЖ.

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Джеррард вважає, що Арсенал вийде у фінал Ліги чемпіонів у ролі аутсайдера проти ПСЖ. Він високо оцінив майстерність ПСЖ і зазначив, що команді Мікеля Артети знадобиться майже бездоганна гра, щоб завоювати європейський титул.

«Усі очікують, що, можливо, переможе ПСЖ. Якщо подивитися на сьогоднішню гру, на те, як вони виграли торік, на склад, який у них є, то доведеться визнати, що букмекери, ймовірно, вважатимуть ПСЖ фаворитами. У той час, як Арсенал, який вийшов у фінал, вибивши Атлетіко (Мадрид), імовірно, вважатиметься аутсайдером, незважаючи на вражаючий сезон під керівництвом Артети. Тим не менш, обидві команди заслуговують бути у фіналі, це треба визнати. Це можливо, що Арсенал виграє, але їм знадобиться трохи удачі, тому що ПСЖ просто дуже сильна команда в усіх аспектах гри», — цитує Джеррарда Goal.

Джеррард також вважає, що Арсенал повинен використовувати свою фізичну силу і вміння грати на стандартах, щоб створити проблеми супернику.

«У всіх аспектах ПСЖ був феноменальний, — додав Стівен. — Тож Арсеналу доведеться зіграти ідеально, щоб досягти успіху. Думаю, вони будуть аутсайдерами, що, можливо, їм навіть на руку. Якщо їм вдасться виграти Прем'єр-лігу, це додасть їм неймовірної віри і впевненості перед матчем.

Думаю, їм треба використовувати свою фізичну силу і габарити, щоб кожна стандартна ситуація приносила результат. Вони повинні змусити ПСЖ грати там, де той не хоче, і створити для нього незручні умови", — вважає Джеррард.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що команда заслужила вийти у фінал турніру, адже вона показала характер.

Український захисник парижан Ілля Забарний відреагував на вихід ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів.