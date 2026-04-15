Арсенал — Спортінг: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Перший матч виграв Арсенал (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)
15 квітня, у середу, відбудеться поєдинок-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Поєдинок пройде в Англії і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Арсенал — Спортінг. А також давати відеоповтори голів.
В Україні поєдинок Арсенал — Спортінг у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ Арсенал виграв у гостях.
Цікаво, що Арсенал жодного разу не програвав Спортінгу в єврокубках (3 перемоги та 3 нічиї). Однак єдине двоматчеве протистояння між цими командами залишилося за португальським клубом — в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23 Спортінг пройшов далі після двох нічиїх, вигравши серію пенальті.
Також Арсенал може вперше у своїй історії вийти в півфінал турніру другий сезон поспіль.
Спортінг може стати першим португальським клубом, який виграв чвертьфінал Ліги чемпіонів з часів Порту в ЛЧ-2003/04. Відтоді португальські команди програли дев’ять чвертьфіналів поспіль.
Сам Спортінг ніколи раніше не грав у півфіналі Кубка/Ліги чемпіонів.
В іншому матчі дня сьогодні грають Баварія і Реал.