Поєдинок пройде в Англії і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Арсенал — Спортінг. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Арсенал — Спортінг у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ Арсенал виграв у гостях.

Цікаво, що Арсенал жодного разу не програвав Спортінгу в єврокубках (3 перемоги та 3 нічиї). Однак єдине двоматчеве протистояння між цими командами залишилося за португальським клубом — в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23 Спортінг пройшов далі після двох нічиїх, вигравши серію пенальті.

Також Арсенал може вперше у своїй історії вийти в півфінал турніру другий сезон поспіль.

Спортінг може стати першим португальським клубом, який виграв чвертьфінал Ліги чемпіонів з часів Порту в ЛЧ-2003/04. Відтоді португальські команди програли дев’ять чвертьфіналів поспіль.

Сам Спортінг ніколи раніше не грав у півфіналі Кубка/Ліги чемпіонів.

В іншому матчі дня сьогодні грають Баварія і Реал.