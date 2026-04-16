Арсенал виграв за сумою двох матчів (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Лондонський Арсенал уперше у своїй історії двічі поспіль вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

На своєму полі «каноніри» втримали перевагу, яку було здобуто тиждень тому в Лісабоні.

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Поєдинок-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів завершився із «сухим» рахунком і вивів Арсенал у півфінал.

АРСЕНАЛ — СПОРТІНГ — 0:0

У букмекерських конторах фаворитами перед матчем були британці. Коефіцієнт на результат поєдинку був такий: перемога Арсеналу — 1.59, нічия — 4.33, перемога Спортінга — 6.30. Котирування на вихід у півфінал Ліги чемпіонів були: Арсенал — 1.08, Спортінг — 8.55.

Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу Арсенал переміг у гостях — 1:0.

Огляд матчу Спортінг — Арсенал (MEGOGO)

У півфіналі переможець Арсенал зустрінеться з Атлетіко, який пройшов Барселону. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

В іншому чвертьфінальному матчі дня Баварія обіграла Реал.