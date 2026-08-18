Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, представники Арсенала, Манчестер Юнайтед та ще восьми клубів переглядали гравця у першому турі УПЛ, де Шахтар розгромив Кудрівку з рахунком 5:1, а Еліас відзначився хет-триком.

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Зазначається, що вони повернулися зі схвальними відгуками про 20-річного бразильця.

Цікаво, що «гірники» оцінюють Кауана приблизно у 30 мільйонів фунтів, але не отримували жодної офіційної пропозиції щодо гравця.

Також за ситуацією навколо форварда стежать Мілан та Порту. Джерело зазначає, що до завершення літнього трансферного вікна або сезону Еліас перейде до однієї з топ-5 ліг Європи.

Нагадаємо, що Еліас приєднався до донецького Шахтаря взимку 2025 року, перейшовши за 17 мільйонів євро з Флуміненсе. Його контракт з командою розрахований до кінця 2029 року.

Раніше ми писали, що колишня зірка Шахтаря та збірної Бразилії Фред залишив турецький Фенербахче й уже знайшов новий клуб.

А колишнього футболіста донецького клубу Жадсона затримали за підозрою в домашньому насильстві.