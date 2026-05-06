«Святкуйте, коли виграєте». Руні розкритикував Арсенал за надмірні емоції після виходу у фінал ЛЧ

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував вихід Арсенала у фінал Ліги чемпіонів після перемоги над Атлетіко (1:0) .

Колишній футболіст розкритикував команду за надмірні емоції після матчу, оскільки, головний матч ще попереду, повідомляє Daily Mail.

«Вони заслуговують бути у фіналі, але ще не виграли титул. Я вважаю, що їх святкування трохи надмірне. Святкуйте, коли виграєте», — сказав Руні.

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Перший матч між Атлетіко та Арсеналом у Мадриді завершився внічию 1:1, а у матчі-відповіді лондонці здобули мінімальну перемогу 1:0 та стали першими фіналістами Ліги чемпіонів.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів УЄФА — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан. Поєдинок у Мюнхені відбудеться сьогодні, 6 травня, о 22:00.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня Пушкаш-Арені в Будапешті.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсенала під час півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Сімеоне пояснив виліт Атлетіко від Арсеналу в півфіналі Ліги чемпіонів.

Крім цього, відомий арбітр Матеу Лаос розкритикував суддівство матчу Арсенал — Атлетіко.