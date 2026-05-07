Не виходив на поле з березня. Футболіст збірної України переніс операцію на коліні в Лондоні

Про це повідомляє пресслужба Трабзонспора з посиланням на голову медичного штабу клубу професора Ахмета Бешира.

За його словами, Батагову провели артроскопічну операцію з відновлення латерального меніска правого коліна. Хірургічне втручання відбулося в медичному центрі Fortius Surgical Centre у Лондоні.

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«Бажаємо нашому гравцеві якнайшвидшого одужання, він починає процес реабілітації під наглядом нашої медичної команди», — зазначив Бешир.

Трабзонспор не повідомив, коли 24-річний Батагов зможе повернутися до повноцінних тренувань. У нинішньому сезоні українець, який не виходив на поле з березня, вже не зіграє.

Батагов виступає за Трабзонспор з літа 2024 року, його контракт розрахований до кінця сезону 2027/28. У нинішній кампанії захисник узяв участь у 24 матчах чемпіонату Туреччини і віддав два гольові паси.

У листопаді 2025 року Батагов отримав дебютний виклик до збірної України на заключні матчі основного етапу відбору на ЧС-2026, але не зміг приїхати через травму.

Раніше президент Трабзонспора Ертугрул Доган заявив, що турецький клуб уже фактично оформив перехід півзахисника збірної України Руслана Маліновського.