«Сторінку не знайдено». Саудівський клуб оголосив про підписання гравця Шахтаря, але згодом видалив новину

Проте через деякий час новину видалили з офіційного ресурсу клубу. Цікаво, що в Мережі збереглося посилання на публікацію, яке містить текст про те, що українець є гравцем саудівського клубу: «artem-bondarenko-is-an-al-ahli-player». Якщо перейти за ним, з’являється повідомлення: «Сторінку не знайдено. Сторінка, яку ви шукаєте, недоступна».

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Фото: alahlifc.sa

Варто зазначити, що головним тренером саудівської команди є Маріно Пушич, який у минулому тренував Шахтар.

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що сума трансферу становитиме 18 мільйонів євро плюс один мільйон у вигляді бонусів. Однак згодом він також видалив цей допис.

Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року. Також він грав на правах оренди за Маріуполь.

У складі «гірників» він чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни й один раз — Суперкубок. Він провів 169 матчів за Шахтар, забив 34 голи та віддав 29 результативних передач.

Контракт Артема із Шахтарем розрахований до 31 грудня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у вісім мільйонів євро.

Також ми писали, що нападник Шахтаря висловився про інтерес з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед.