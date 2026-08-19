Шахтар продасть футболіста збірної України за 18 мільйонів євро до Саудівської Аравії

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко змінить клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, послугами 25-річного футболіста активно цікавиться Аль-Ахлі із Саудівської Аравії.

Зараз клуби обмінюються документами щодо переходу Бондаренка.

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Сума трансферу становитиме 18 мільйонів євро плюс один мільйон у вигляді бонусів.

Фото: x.com/FabrizioRomano

Цікаво, що Романо швидко видалив допис про суму трансферу.

Варто зазначити, що головним тренером саудівської команди є Маріно Пушич, який у минулому тренував Шахтар. Фахівець прокоментував чутки про підписання українця.

«Повірте, мені потрібен цей гравець, і він буде корисним для нашої команди. Нам потрібен лише один гравець під час поточного літнього трансферного вікна. Наразі керівництво працює над завершенням цієї угоди, щоб підсилити склад команди».

Фабріціо також повідомив, що Шахтар домовився про трансфер із ще одним представником Про-ліги — Аль-Кадісією. «Гірники» підпишуть правого вінгера юнацької збірної Бразилії (U-20) Габріела Карвалью. Футболіст провів 12 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Спочатку 18-річний гравець виступатиме за Шахтар на правах оренди протягом сезону. Український клуб отримає право першочергового викупу футболіста за 18 мільйонів євро.

🚨🟠⚫️ EXCL: Shakhtar Donetsk agree on deal to sign Brazilian winger Gabriel Carvalho from Al Qadsiah.



Agreement done on one year loan with buy clause fixed at €18m for June 2027. 🇧🇷 pic.twitter.com/uIgmpct8sY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року. Також він грав на правах оренди за Маріуполь.

У складі «гірників» він чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни й один раз — Суперкубок. Він провів 169 матчів за Шахтар, забив 34 голи та віддав 29 результативних передач.

Контракт Артема із Шахтарем розрахований до 31 грудня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у вісім мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що зірка Шахтаря зацікавив Арсенал і Манчестер Юнайтед.