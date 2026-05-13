Про це повідомляє Il Sussidiario.

За інформацією джерела, 28-річний нападник збірної України привернув увагу європейських клубів.

Найбільш серйозно кандидатуру Довбика розглядає лондонський Вест Гем.

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Англійський клуб готовий запропонувати за нападника 10 млн євро або взяти його в оренду на один рік із можливістю викупу контракту після її завершення за суму в 15 млн євро.

У поточному сезоні українець провів 17 матчів за Рому у всіх турнірах, у яких забив три голи і зробив дві гольові передачі. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року.

Нагадаємо, що Довбик востаннє виходив на поле в січні. Артем травмувався 6 січня у грі з Лечче (2:0), де відзначився голом. Потім він переніс операцію, після якої продовжує відновлюватися.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома йде на четвертому місці, маючи 67 очок за два тури до кінця. В АПЛ Вест Гем йде в зоні вильоту, відстаючи від Тоттенuема, який йде на 17-му рядку, на два бали. До кінця чемпіонату залишилося два тури.

Раніше повідомлялося, що клуб італійської Серії А підтвердив відхід зірки збірної України після цього сезону.