Артем Довбик виступає в Італії з 2024 року (Фото: Артем Довбик/Instagram)

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру у Болоньї.

Наразі клуби ведуть переговори щодо переходу форварда Болоньї Сантьяго Кастро до Роми за 35 мільйонів євро, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо. Якщо угоду вдасться закрити найближчим часом, сторони перейдуть до обговорення трансферу Довбика.

Реклама

«Россоблу» хочуть орендувати українського футболіста на наступний сезон. Сам Довбик також серйозно розглядає цей варіант.

Раніше італійські ЗМІ писали, що над трансфером Довбика працює Дженоа, однак Болонья може виграти боротьбу за нападника.

Довбик перейшов у Рому в серпні 2024 року з іспанської Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт діє до 30 червня 2029 року.

Минулого сезону Артем провів 18 ігор за італійську команду, в яких забив три голи і зробив дві гольові передачі. Більшу частину сезону він пропустив через травму.

За підсумками чемпіонату Італії Рома посіла третє місце, яке дало змогу кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Болонья фінішувала на восьмій позиції.

Ми писали, що Георгій Судаков уперше за п’ять місяців вийшов на поле «без болю».