«Він ще скаже своє вагоме слово»: ексфутболіст збірної України назвав переваги переходу Довбика до Болоньї

Колишній нападник збірної України та Шахтаря Андрій Воробей поділився думками щодо переходу форварда Артема Довбика з Роми до Болоньї.

За словами Воробея, зміна клубу може позитивно вплинути на українського нападника, оскільки йому важливо отримувати більше ігрового часу.

«Цей трансфер однозначно піде йому на користь. Довбик — це ще не віковий, але вже сформований футболіст. Йому потрібна постійна ігрова практика.

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Перехід до будь-якого клубу — чи це Болонья, чи будь-який інший колектив — це можливість грати. А якщо він виходитиме на поле, повернуться впевненість та ігровий тонус. Думаю, він ще скаже своє вагоме слово на європейській арені".

Ексфорвард збірної України також зазначив, що багато залежатиме від адаптації Довбика в новій команді, гри півзахисту та довіри головного тренера.

«Подивимося, як він проходитиме адаптацію в новому колективі. Це по-перше. По-друге, це чималою мірою залежатиме від півзахисту Болоньї. Якщо хавбеки створюватимуть якісні моменти, це суттєво полегшить йому завдання.

І по-третє — це довіра головного тренера. На мою думку, це 40−50% успіху будь-якого гравця. Коли тренер у тебе вірить, постійно ставить у склад, чекає і підтримує — це додає впевненості та дарує крила. Я знаю це з власного досвіду. Якщо Тедеско справді особисто наполягав на його запрошенні, це величезний плюс для Артема", — сказав Воробей Sport-express.ua.

Зазначимо, Артем Довбик перейшов до Роми у серпні 2024 року з Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт із римським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

На початку літнього трансферного вікна повідомлялося, що новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українського нападника.

У минулому сезоні Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі. Другу частину кампанії форвард майже повністю пропустив через серйозну травму.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці та розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

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Раніше повідомлялося, що Рома придбала аргентинського нападника Сантьяго Кастро за 35 мільйонів євро на заміну Довбику.