«Тренер поставив мені лише одне запитання»: Довбик розповів, чому перейшов до Болоньї

29-річний футболіст зізнався, що остаточно ухвалив рішення про трансфер після розмови з головним тренером Болоньї.

«Перейти у Болонью мене переконали спортивний директор і [головний тренер] Доменіко Тедеско. Тренер поставив мені лише одне запитання: „Ти хочеш грати за Болонью?“ Я відповів: „Так, звісно“. Ми поспілкувалися: він розповів мені про проєкт, амбіції клубу та про те, чого вони прагнуть досягти цього сезону. А я просто хочу допомогти й викластися на повну заради цієї команди», — відзначив Довбик в інтерв'ю пресслужбі клубу.

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Українець також розповів, що прагне якнайшвидше проявити себе у складі нової команди.

«Я голодний до гри й хочу грати. Хочу допомагати й знову повернутися до своєї найкращої форми. Я стежив за Болоньєю і знаю, наскільки сильна ця команда. Я знаю історію українських футболістів в Італії і знаю, що я перший український гравець в історії Болоньї. Для мене це велика честь, і я хочу досягти чогось значущого разом із Болоньєю», — сказав Довбик.

Минулого сезону Довбик провів лише 18 матчів за Рому у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Другу частину сезону українець майже повністю пропустив через серйозну травму.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці й розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Жирони Віктор Циганков відмовився від переходу до клубу МЛС і хоче залишитися в Європі.