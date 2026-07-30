Довбик змінив Рому на інший клуб Серії А

Довбик перейшов у Болонью на правах оренди з опцією викупу (Фото: ФК Болонья)

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Про це повідомляє офіційний сайт Болоньї.

Форвард перебрався до нового клубу на правах оренди до 30 червня 2027 року з опцією викупу.

Довбик став першим українським футболістом в історії Болоньї.

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«Артем — сучасний нападник, здатний поєднувати фізичну силу, потужність і якість у завершенні атак», — зазначили у клубі.

Артем перейшов до Роми в серпні 2024 року з Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт з римлянами діє до 30 червня 2029 року.

Ще на початку літнього трансферного вікна повідомлялося, що новий наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українського форварда.

Минулого сезону Артем провів лише 18 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Другу частину сезону українець майже повністю пропустив через серйозну травму.

Інтерес до Довбика також виявляли Бетіс і Вільярреал, а пропозицію Дженоа щодо оренди римський клуб відхилив.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці й розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Жирони Віктор Циганков відмовився від переходу до клубу МЛС і хоче залишитися в Європі.