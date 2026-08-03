«Твій тато завжди буде поруч». Довбик показав рідкісні сімейні фото й зворушливо звернувся до доньки

Нападник збірної України з футболу Артем Довбик опублікував новий допис у соціальній мережі.

Український футболіст поділився зі своїми шанувальниками новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик зворушливо привітав свою доньку з днем народження.

«З днем народження, наша Кі!

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Ми тебе дуже любимо! Хочу, щоб ти завжди пам’ятала: твій тато завжди буде поруч.

Моя Кі! Любимо тебе безмежно!".

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Раніше повідомлялося, що італійська Болонья також оголосила про підписанні українського нападника Роми Артема Довбика. Форвард змінив клуб на правах оренди.

Минулого сезону Артем провів лише 18 матчів у всіх турнірах за Рому, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Другу частину сезону українець майже повністю пропустив через серйозну травму.

Інтерес до Довбика також виявляли Бетіс і Вільярреал, а пропозицію Дженоа щодо оренди римський клуб відхилив.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці й розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

Зазначимо, що Артем розповів, чому перейшов до Болоньї.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Жирони Віктор Циганков відмовився від переходу до клубу МЛС і хоче залишитися в Європі.