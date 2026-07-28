Нападник Роми Артем Довбик змінить клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, 29-річний футболіст прибув до Болоньї, де має пройти необхідні процедури перед переходом до нового клубу.

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Довбика привітно зустріли й одразу ж одягли йому на шию клубний шарф.

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.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026

Очікується, що український футболіст приєднається до Болоньї на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що частину зарплати українця, яка становить близько 3,5 мільйона євро на рік, продовжить виплачувати Рома.

Перехід Довбика стане частиною масштабної угоди між клубами. Паралельно римляни завершують трансфер нападника Болоньї Сантьяго Кастро, за якого готові заплатити близько 35 мільйонів євро.

Ще на початку літнього трансферного вікна повідомлялося, що новий наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українського форварда. Інтерес до Довбика також виявляли Бетіс і Вільярреал, а пропозицію Дженоа щодо оренди римський клуб відхилив.

Минулого сезону Артем провів лише 18 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Другу частину сезону українець майже повністю пропустив через серйозну травму.

Артем перейшов до Роми в серпні 2024 року з Жирони за 41 мільйон євро. Його контракт діє до 30 червня 2029 року.

Болонья завершила сезон Серії А на восьмому місці й розпочне новий чемпіонат 24 серпня домашнім матчем проти Лаціо.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар'єри.