«Я на їхньому боці». Екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні

Колишній гравець київського Динамо Артем Кравець висловився про те, що гравці збірної України Віктор Циганков і Владислав Ванат не вийшли на поле в матчі Жирони .

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На своєму YouTube-каналі екснападник заявив, що він на боці українських футболістів, оскільки ситуація може бути неоднозначною. Також Кравець дав пораду українцям не влаштовувати конфлікти в колективі, а продовжувати грати.

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«Нам донесли, що Циганков відмовився виходити на поле з лави запасних. Але так само Віктор пояснив у своїх соцмережах, що коли прийде час, він про все розкаже. Я у цій ситуації стану на сторону наших українців. Навіть, якщо будуть якісь спірні моменти, я все одно буду на стороні українців.

Я грав в європейських клубах і розумію, що не завжди все так однозначно, як це доносять медіа. Думаю, що все може бути не так просто. Я сподіваюсь, що хлопці вирішать ці питання.

Якщо ж вони залишаться в клубі, дам хлопцям пораду: не треба влаштовувати конфлікти. Вам треба грати, вам це потрібно. Просто грайте, нехай у Сегунді, щоб вам хто не казав. Просто продовжуйте робити свою роботу", — сказав Кравець.

На тлі конфлікту Циганков раніше опублікував загадкову сторіз із написом «Колись я заговорю». Також він показав скріншот листування з представником клубу, в якому Жирона нагадала українцеві про заборону давати інтерв'ю та робити публічні заяви без попереднього дозволу.

Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати.

Також ми писали, що Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова.