«В Іспанії не можна знайти людей?». Екснападник Динамо розкритикував Реброва, який грав у падел із росіянином

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Ролик було опубліковано в Instagram на сторінці Footballuablog, однак точно невідомо, коли його зняли. Він може бути як свіжим, так і знятим кілька років тому.

На своєму YouTube-каналі Кравець, який грав під керівництвом Реброва в Динамо, звернувся до свого колишнього наставника із запитанням.

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«Навіщо взагалі давати хоч якісь приводи задля того, щоб таке виникало? Ви — віцепрезидент Федерації футболу України, ви були нещодавно головним тренером збірної… Навіщо? Ми всі розуміємо: Україна знаходиться в стані війни. Для мене все однозначно, і в моїй команді рашистів немає. Невже в Іспанії, в тому місті, де ви знаходитесь, взагалі не можна знайти людей, які грають у падел?» — сказав Кравець.

Василь Березуцький — колишній захисник московського ЦСКА та збірної Росії. Він вигравав Кубок УЄФА 2005 року та виходив до півфіналу Євро-2008. Після початку повномасштабного вторгнення він відкрито засудив військові дії, залишив тренерський штаб ЦСКА та переїхав до Іспанії.

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