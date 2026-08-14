«Якщо ви обісралися»: Артем Кравець розніс Динамо за закриття коментарів у соцмережах

14 серпня, 17:04
Артем Кравець (Фото: ФК Динамо Київ)

Артем Кравець (Фото: ФК Динамо Київ)

Колишній нападник Динамо Артем Кравець розкритикував ставлення клубу до власних уболівальників.

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Ще до матчу з Карабахом (0:2) і вильоту з Ліги конференцій кияни закрили коментарі у своєму Telegram-каналі, де фанати критикували гравців, тренерський штаб і керівництво клубу. На думку Кравця, це рішення Динамо є ганебним.

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«Я побачив, що Динамо закрило коментарі. Навіщо? Хто це вирішив? Слухайте, якщо ви обісралися, вибачте за фразу, то майте совість вислухати все те, що ви заслуговуєте вислухати.

Можна говорити, що хтось там занадто жорстко критикує, ще якісь історії… Але вислухати критику, коли ви наробили «історію», треба мати сміливість. Я б на місці тренера ще й ці коментарі на теорії показав би, найкращі", — сказав Кравець у відео на своєму YouTube-каналі.

https://www.youtube.com/watch?v=0_Hk0RMD6zs

Нагадаємо, вперше за 21 рік столичний клуб вилетів із єврокубків раніше за фінальний раунд кваліфікації. Востаннє таке траплялося в сезоні 2005/06, коли Динамо програло швейцарському Туну (0:1, 2:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також уперше з 1992 року Динамо не пройшло далі в протистоянні на виліт, маючи перевагу в один м’яч після першого матчу. Таких протистоянь було одинадцять. На дванадцятому серія перервалася.

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Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Карабах Артем Кравець Футбол Ліга конференцій

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