«Я йому це в обличчя можу сказати»: ексфорвард Динамо назвав Біловара поганим захисником

У відео на своєму каналі в TikTok Кравець розібрав помилки Біловара під час першого пропущеного голу від ПАОКа (2:3) у матчі кваліфікації Ліги Європи. У коментарях до відео ексфутболіст додав, що 25-річний центрбек не відповідає рівню Динамо.

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«Захисник поганий! Просто і так все зрозуміло, що це не рівень! Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем!» — написав Кравець.

Нагадаємо, Крістіан Біловар є зятем президента Динамо Ігоря Суркіса. У 2023 році футболіст одружився з Яною Суркіс.

Матч-відповідь між Динамо і ПАОКом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Раніше Йожеф Сабо жорстко розкритикував Динамо після поразки від ПАОКа.