Колишній гравець Динамо закликав звільнити Костюка з посади головного тренера команди

18 серпня, 15:22
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Артем Кравець висловився щодо роботи головного тренера киян Ігоря Костюка.

Кравець вважає, що керівництво київського Динамо має замінити Костюка на посаді головного тренера команди.

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«Чи варто замінювати Костюка? На мою думку — звісно, так. Але хто його замінить? Ось у чому питання».

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Кравець запевнив, що знайти заміну Костюку буде складно, адже в Україні існує проблема з розвитком тренерів.

«Іноземних тренерів у Динамо — людей, які не працювали в чемпіонаті України, — не буде; це моя думка. І хто ж зараз його замінить? У мене немає відповіді».

«У європейських клубах існує практика: кожен фахівець зобов’язаний раз на рік пройти курси або стажування за кордоном, що фінансуються клубом. Як гадаєте, чи є таке в українських клубах? У київському Динамо цього немає! В Україні розвитку немає, увесь розвиток відбувається за кордоном», — сказав Артем у відео на своєму YouTube-каналі.

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Зазначимо, що в третьому турі УПЛ Динамо здобуло важку перемогу над Колосом. У наступному турі, 31 серпня, Динамо зіграє з Буковиною.

Нагадаємо, у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо поступилося Карабаху з рахунком 0:2 і за сумою двох зустрічей завершило виступи в єврокубках. У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Артем Кравець Ігор Костюк

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