Колишній гравець Динамо закликав звільнити Костюка з посади головного тренера команди
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)
Артем Кравець висловився щодо роботи головного тренера киян Ігоря Костюка.
Кравець вважає, що керівництво київського Динамо має замінити Костюка на посаді головного тренера команди.
«Чи варто замінювати Костюка? На мою думку — звісно, так. Але хто його замінить? Ось у чому питання».
Кравець запевнив, що знайти заміну Костюку буде складно, адже в Україні існує проблема з розвитком тренерів.
«Іноземних тренерів у Динамо — людей, які не працювали в чемпіонаті України, — не буде; це моя думка. І хто ж зараз його замінить? У мене немає відповіді».
«У європейських клубах існує практика: кожен фахівець зобов’язаний раз на рік пройти курси або стажування за кордоном, що фінансуються клубом. Як гадаєте, чи є таке в українських клубах? У київському Динамо цього немає! В Україні розвитку немає, увесь розвиток відбувається за кордоном», — сказав Артем у відео на своєму YouTube-каналі.
Зазначимо, що в третьому турі УПЛ Динамо здобуло важку перемогу над Колосом. У наступному турі, 31 серпня, Динамо зіграє з Буковиною.
Нагадаємо, у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Динамо поступилося Карабаху з рахунком 0:2 і за сумою двох зустрічей завершило виступи в єврокубках. У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0.