«Хлопець із Росаріо потягне головну роль». Мілевський зробив прогноз на фінал ЧС-2026 Іспанія — Аргентина

17 липня, 17:58
Артем Мілевський (Фото: instagram.com/timi1010)

Артем Мілевський (Фото: instagram.com/timi1010)

Артем Мілевський поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу 2026 року.

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На думку колишнього форварда Динамо, аргентинці зуміють переграти іспанців завдяки вирішальній ролі Ліонеля Мессі.

«Іспанія? Команда цікава. Ми від них, напевно, нічого особливого не чекали перед турніром, гучних імен там майже немає, окрім Ямаля. Але є Родрі, Оярсабаль, Ольмо молодець, молодий Кубарсі, Порро із Тоттенгема, який ледве з АПЛ не вилетів. Педрі останні дві гри не грав, але з балансом в іспанців все гаразд, всі один одному допомагають.

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Буде цікавий фінал. Але я думаю, що молодий хлопець із Росаріо — Мессі - потягне головну роль. Партнери йому дуже допомагають. Тож у фіналі я ставлю на Аргентину", — цитує Мілевського sport-express.ua.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За півтори години до стартового свистка розпочнеться масштабне шоу, в якому візьмуть участь голлівудський актор Том Круз, британський співак Роббі Вільямс та американська співачка Ніколь Шерзінгер.

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ФІФА також планує подовжити перерву між першим і другим таймами, оскільки на стадіоні виступатимуть Мадонна, Шакіра, гурт BTS і Джастін Бібер.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Збірна Аргентини збірна Іспанії ЧС-2026 Футбол Артем Мілевський

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