З МЛС до УПЛ: Харків оголосив про перехід Смолякова з Лос-Анджелеса

У новому клубі Смоляков виступатиме під 29-м ігровим номером.

Про про перехід українського захисника Артема Смолякова, який виступав у МЛС за Лос-Анджелес, повідомила пресслужба клубу.

23-річний оборонець приєднався до команди на правах річної оренди, яка передбачає опцію викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

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Артем Смоляков раніше захищав кольори петрівського Інгульця, житомирського Полісся. До МЛС він перейшов у лютому 2025 року за 2 мільйони євро.

За американський клуб український захисник провів 40 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 1,50 млн євро.

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