«Мені тут дуже подобається». Стало відомо, у якій команді гратиме український Голанд у наступному сезоні

Оренду 18-річного форварда продовжено ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Утрехта.

Угода також передбачає можливість викупу прав на гравця, які належать німецькому Баєру.

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«Мені тут дуже подобається. Я радий, що в останніх матчах почав більше забивати, хоча маю сказати, що цими голами я значною мірою завдячую команді.

Ми зробимо все можливе, щоб добре завершити сезон і, сподіваюся, через плей-офф потрапити до єврокубків. Хочу щиро подякувати вболівальникам за ту підтримку, яку я отримував останнім часом. Я з величезним нетерпінням чекаю на подальший час у Утрехті", — сказав Степанов.

У поточному сезоні на рахунку українця 4 забиті м’ячі та одна гольова передача в 11 поєдинках за Утрехт.

У січні Утрехт орендував Степанова у німецького Баєра до кінця нинішнього сезону. Першу половину кампанії український футболіст провів у Нюрнберзі, відзначившись одним голом і одним результативним пасом у 14 матчах другої Бундесліги та Кубку Німеччини.

Степанов — вихованець луцької Волині й донецького Шахтаря, у 2022 році він перебрався до академії Баєра. За молодіжну збірну України форвард провів сім поєдинків і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Степанов отримав престижну нагороду після ефектного голу в чемпіонаті Нідерландів.

Раніше Степанова порівняли із зіркою Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.