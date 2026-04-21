«Та він ще ніякий». Український футболіст думав, що його виженуть з клубу після дебютного матчу

У 2020 році Бибік став гравцем ФК Чернігів. До цього Артур грав у дворовий футбол і працював вантажником.

Футболіст дебютував за клуб під час пандемії коронавірусу — 17 жовтня 2020 року Бибік вийшов в основному складі на матч проти Буковини, який завершився з рахунком 2:2.

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Цікаво, що головний тренер спершу не хотів випускати Артура в основному складі, однак після гри сказав, що відтепер він є незамінним гравцем команди.

Сам півзахисник не був задоволений своєю грою й думав, що його відправлять назад у дворовий футбол.

«Це був матч на виїзді з Буковиною. Тоді якраз була епідемія коронавірусу, і багато футболістів захворіли. Залишилося тільки 14 гравців. До цього мене на ігри не брали. І ось перша гра — я їду і ще не до кінця розумію, куди і що. Не усвідомлював, що вже професіонал і їду на матч. Ми поїхали — 14 футболістів, без голкіпера — у воротах стояв польовий гравець. Тоді я вийшов уперше в стартовому складі, відіграв 70 хвилин.

Чесно кажучи, я думав, що після цього матчу мене одразу відправлять назад, але це були лише мої думки. Потім я дізнався дещо. Тоді у нас капітаном був Дмитро Борщ. І він мене після гри покликав. Каже, до матчу до нього підходив тренер і питав, кого ставити в склад? Він відповів: Бибіка. Тренер каже: так він ще ніякий, він із дворового футболу. Але через ситуацію з коронавірусом довелося поставити мене. І потім, каже, тренер підійшов і сказав, що більше Бибіка ніколи не прибере зі складу. Ось так мені запам’ятався цей момент. Зіграли тоді 2:2″, — сказав Бибік для NV.

Зазначимо, що Бибік провів за ФК Чернігів понад 120 матчів, але не забив жодного гола.

У середу, 22 квітня, ФК Чернігів зіграє проти Металіста 1925 у півфіналі Кубку України.

Нагадаємо, що першоліговий клуб сенсаційно дійшов до ½ фіналу, здолавши на своєму шляху Атлет Київ (1:0), Кривбас, який через недотримання ліміту на легіонерів отримав технічну поразку, Лісне (1:1, 4:3 пен.) та Фенікс-Маріуполь (0:0, 5:4 пен.).

Харків'яни ж пройшли Колос Полонне (4:1), Агробізнес (4:3) та Локомотив Київ (3:0).

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У іншому півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, яка достроково вийшла в УПЛ.

Раніше півзахисник сенсаційного клубу розповів про жорсткий дворовий футбол у Чернігові.