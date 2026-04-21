«Я заробляв 7 тисяч гривень». Український футболіст працював вантажником на підприємстві в Чернігові

Півзахисник ФК Чернігів Артур Бибік розповів, як заробляв на життя до початку професійної кар'єри.

Після випуску зі спортивної юнацької школи Артур грав у дворовий футбол. Паралельно 18-річний юнак працював вантажником на підприємстві в Чернігові — разом із водієм постачав м’ясо до місцевих магазинів.

Реклама

Через два місяці роботи Бибіка запросили на перегляд у ФК Чернігів, а вже 22 квітня він може зіграти у півфіналі Кубку України проти Металіста 1925.

У розмові з журналістом футболіст розповів про графік роботи вантажником, зарплату та чи вистачало її на повсякденне життя.

— До професійної кар'єри ви працювали вантажником?

Так, це було ще до того, як я потрапив у ФК Чернігів. Я грав у дворовий футбол, а він грошей не приносив, тому довелося йти на роботу. Мій вітчим працював водієм на підприємстві, і там потрібні були вантажники. Він запропонував мені, я погодився — це була перша робота. Гроші потрібно було заробляти, я пішов заробляти. Десь через два місяці роботи вантажником мене вже запросили у ФК Чернігів. Коли я прийшов на відбір, я паралельно сказав, що ходжу на роботу і після тренування можу працювати вантажником, тому що ще був відбір у команду, і я не знав, чи підійду, а гроші були потрібні. Тому доводилося ще деякий час працювати вантажником. А коли мені запропонували контракт, я вже вибрав футбол і сказав, що вантажником працювати не буду.

— А що саме розвантажували?

Я розвантажував м’ясо з фур — ящики з м’ясом, потім їх перебирав, розносив на різні точки. На магазини там замовляли декілька кілограмів, я вантажив курку, свинину. І потім ми з водієм розвозили, і я це м’ясо, яке розкладав, просто роздавав по точках по всьому місту.

— Який у вас був графік?

Робота починалася на п’яту ранку і до четвертої години вечора. І так працював тиждень, а тиждень відпочивав.

— Якщо не секрет, зарплата яка тоді була?

Ну тоді, як: ти два тижні працюєш і два відпочиваєш. Тобто за два повних робочих тижні платили близько сім тисяч гривень. На той період життя це були добрі гроші, як мені здавалося.

Реклама:

— Тобто вистачало вам на повсякденне життя?

Так, звичайно. Тим паче це перша робота. До неї ти майже нічого не отримував, тільки стипендію, коли вчився. Тому цих грошей на життя сто відсотків вистачало.

— А відкладали, можливо, щось, мріяли купити?

Та ще той вік був, що я про це навіть і не думав. Якось просто жив на ці гроші місяць — та і все.

— А чи допомогла вам ця робота десь фізично підготуватись до професійного футболу?

Та я навіть про це і не думав ніколи. Мабуть, десь вона і допомагала, десь сто відсотків якісь м’язи ставали сильнішими. Але особливо, щоб прямо допомогла мені фізично у професійному футболі — то ні.

Нагадаємо, що першоліговий клуб сенсаційно дійшов до ½ фіналу, здолавши на своєму шляху Атлет Київ (1:0), Кривбас, який через недотримання ліміту на легіонерів отримав технічну поразку, Лісне (1:1, 4:3 пен.) та Фенікс-Маріуполь (0:0, 5:4 пен.).

Харків'яни ж пройшли Колос Полонне (4:1), Агробізнес (4:3) та Локомотив Київ (3:0).

У іншому півфіналі Динамо зіграє проти Буковини, яка достроково вийшла в УПЛ.

Раніше ми писали, що футболіст ФК Чернігів пояснив, як команда може сенсаційно виграти трофей.