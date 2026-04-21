«Мені було страшно». Як вантажник з Чернігова став професійним футболістом

Після спортивної юнацької школи Артур грав у дворовий футбол. Паралельно 18-річний хлопець працював вантажником — разом із водієм постачав м’ясо до місцевих магазинів. Згодом йому зателефонував представник ФК Чернігів та запросив на тижневий перегляд.

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Бибік добре проявив себе на тренуваннях, і вже шість сезонів виступає за клуб. У розмові з журналістом NV Артур розповів, яким для нього був цей тиждень.

«Мені зателефонував тоді директор школи ФК Чернігів, Анатолій Володимирович Дудчик. І каже: „Ми тебе там побачили у вуличному футболі, сподобався, не хочеш прийти потренуватись?“. Мені одразу якось навіть страшно стало, що я на такому рівні ніколи не тренувався і знав, що буде сто відсотків важко. Але не погодитись було складно. Тому я погодився, і вже на наступний день у мене було тренування. Я пішов, потренувався день-два, я ж не знав, що це відбір. Думаю, мені ніхто нічого не каже. Я підійшов до головного тренера, кажу: так і так, що ви скажете мені?

Він каже: до кінця тижня будеш тренуватися, і тоді дамо тобі відповідь. Я потренувався, і потім вони сказали: так, ти підходиш, хороший тиждень провів, будемо підписувати з тобою контракт».

Також футболіст зізнався, як партнери оцінили його рівень майстерності.

«Хвилювання, звичайно, було, тому що там уже були ті гравці, які пограли на аматорах. Хтось, був, хто грав на професійному рівні. Але точно, якщо порівнювати професійний футбол і дворовий, то це були різні рівні. Тому було важко як емоційно, так і фізично, тому що я навіть хлопцям, казав, що коли я прийшов на перше тренування, в мене голова закрутилася від ваших швидкостей.

Але вони сміялися з мене, казали: „Ти теж непогано виглядав. Ми навіть, якби нам не сказали, що ти прийшов із дворового футболу, подумали б, що ти приїхав із якоїсь команди до нас на перегляд. І не ми вибираємо, чи підходиш ти нам, а ти вибираєш, чи буде тобі комфортно тут“», — сказав Бибік.

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Зазначимо, що у середу, 22 квітня, ФК Чернігів зіграє проти Металіста 1925 у півфіналі Кубку України. У іншому півфіналі Динамо протистоятиме Буковині.

Раніше ми писали, що легенда Динамо оцінив шанси команди вийти у фінал Кубку України.