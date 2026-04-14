У Нідерландах спалахнув скандал за участю колишнього зіркового вінгера Баварії, Реала та інших клубів Ар'єна Роббена, який зараз тренує дитячу команду Гронінген U-14.

Про це повідомляє Vandaag Inside.

Інцидент стався після матчу юнацького чемпіонату, де команда Роббена поступилася з рахунком 0:1. Після фінального свистка між тренерським штабом і арбітром виникла суперечка, у яку втрутився телеведучий Вілфред Джене. У відповідь Роббен штовхнув його та різко відповів: «Не втручайся».

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Пізніше Джене розповів, що напруга відчувалася ще до гри. За його словами, перед матчем один із суддів хотів зробити фото з Роббеном, але той відмовив. Під час самої гри ексфутболіст активно сперечався з арбітром і, як стверджує ведучий, неодноразово висловлював невдоволення рішеннями.

Після матчу ситуація загострилася ще більше. Джене зазначив, що підійшов до Роббена, щоб заспокоїти його, однак отримав різку відповідь. Він також заявив, що дії тренера могли вплинути на роботу арбітра під час гри.

У Нідерландах інцидент викликав великий резонанс: частина експертів назвала поведінку Роббена несподіваною та неприйнятною, враховуючи його статус у футболі, інші ж припустили, що конфлікт міг бути спровокований ситуацією на полі.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдер відновив кар'єру через шість із половиною років після завершення виступів, зігравши за аматорський клуб.