«Відверто пограбували». Колишній футболіст Челсі заступився за Арсенал після матчу з Атлетіко в ЛЧ
Арсенал зіграв унічию з Атлетіко (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)
Екснападник Челсі і Селтіка Кріс Саттон висловився про перший півфінал Ліги чемпіонів між Арсеналом і Атлетіко.
Англієць залишився незадоволеним тим, що головний арбітр зустрічі відзначив один пенальті у ворота мадридської команди після перегляду VAR.
«Сьогодні ввечері Арсенал відверто пограбували. Можна сперечатися про деталі, обговорювати гру команди, що в них вийшло, а що — ні.
Але Арсенал опинився б у чудовій позиції перед матчем-відповіддю на Емірейтс наступного тижня, а тепер їм належить виконати величезну роботу.
На мій погляд, це по відношенню до них несправедливо, дійсно несправедливо. Вони відчувають, що з ними обійшлися несправедливо — і це дійсно так", — наводить слова Саттона BBC.
Зазначимо, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета звинуватив суддю в крадіжці пенальті з Атлетіко.
Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні Арсеналу в Лондоні.
Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.
Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.
Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.