Перший півфінальний поєдинок ЛЧ відбудеться в Мадриді 29 квітня і розпочнеться о 22:00.

Голи команди забили з пенальті. На точний удар Дьєкереша точним ударом відповів Альварес. Був ще й третій пенальті в матчі. У ворота Атлетіко. Однак після перегляду VAR рефері скасував своє рішення.

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Тепер фіналіст у цій парі визначиться за тиждень у Лондоні.

АТЛЕТІКО — АРСЕНАЛ — 1:1

0:1. Дьокереш, 44 (пен.)

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1:1. Альварес, 56 (пен.)

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Огляд матчу (MEGOGO)

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Шлях до півфіналу

Атлетіко на груповому етапі посів 14-те місце: Ліверпуль (2:3), Айнтрахт (5:1), Арсенал (0:4), Юніон (3:1), Інтер (2:1), ПСВ (3:2), Галатасарай (1:1), Буде-Глімт (1:2). У стикових матчах Атлетіко пройшов Брюгге — 3:3, 4:1. В 1/8 фіналу вибив Тоттенгем — 5:2, 2:3. А у чвертьфіналі був сильнішим за Барселону — 2:0, 1:2.

Арсенал на груповому етапі посів 1-е місце: Атлетік (2:0), Олімпіакос (2:0), Атлетіко (4:0), Славія (3:0), Баварія (3:1), Брюгге (3:0), Інтер (3:1), Кайрат (3:2). В 1/8 фіналу пройшов Байєр — 1:1, 2:0. А у чвертьфіналі вибив Спортінг — 1:0, 0:0.

Перед матчем у букмекерських конторах були такі котирування: перемога Атлетіко — 3.23, нічия — 3.39, перемога Арсеналу — 2.40. Коефіцієнт на вихід у фінал: Арсенал — 1.45, Атлетіко — 2.75.

Нагадаємо, що в першому півфіналі ПСЖ обіграв Баварію, команди забили дев’ять м’ячів.

Раніше легендарний португальський футболіст Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів.