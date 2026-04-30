«Це абсолютно неприйнятно». Тренер Арсеналу звинуватив суддю в крадіжці пенальті з Атлетіко

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На 78-й хвилині стався епізод, коли вінгер «канонірів» Букайо Сака з флангу віддав передачу в штрафний майданчик на Еберечі Езе. Англієць торкнувся м’яча, але за мить йому на ногу наступив захисник «матрацників» Давід Ганцко.

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Головний арбітр зустрічі негайно вказав на точку і показав словаку жовту картку. Потім VAR втрутився і рефері після відеоперегляду скасував рішення.

Наставник Арсеналу Мікель Артета заявив, що арбітр вкрав у його команди очевидний пенальті.

«У нас були хороші моменти, але також і труднощі. Це був чистий пенальті на Езе, і я не розумію, як його (арбітра) могли покликати до ВАР, щоб він його скасував.

Перші два пенальті - це пенальті. У Прем'єр-лізі не призначили б жодного з них, але в Лізі чемпіонів — так.

Це важко зрозуміти. Ти приймаєш це, бо існують певні критерії. Але те, що сталося з Езе, я не розумію.

Те, що їм доводиться переглядати епізод 13 разів, щоб скасувати пенальті на такому рівні, здається мені неприйнятним", — наводить слова тренера Marca.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні Арсеналу в Лондоні.

Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.

Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.