Нічия в Мадриді. Атлетіко й Арсенал обмінялися голами з пенальті в першому півфіналі Ліги чемпіонів

29 квітня, 23:57
Команди не виявили переможця на стадіоні Метрополітано (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Команди не виявили переможця на стадіоні Метрополітано (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Мадридський Атлетіко і лондонський Арсенал зіграли внічию в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів-2025/26 — 1:1.

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У першому таймі гра була рівною, команди діяли активно, але не форсували події. Перед перервою форвард Арсенала Віктор Дьокереш заробив пенальті, впавши на газон після поштовху з боку Давіда Ганцко. Шведський футболіст сам підійшов до 11-метрової позначки і реалізував пенальті.

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Дьокереш відкрив рахунок у матчі (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)
Дьокереш відкрив рахунок у матчі / Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

На старті другого тайму Атлетіко кинувся в атаку, небезпечні моменти мали Хуліан Альварес, Адемола Лукман і Антуан Грізманн. На 55-й хвилині арбітр призначив пенальті після влучання м’яча в руку захисника Арсенала Бена Вайта у штрафному майданчику. Альварес впевнено переграв голкіпера.

Альварес відновив паритет на табло (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Альварес відновив паритет на табло / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Атлетіко у другому таймі створив ще кілька моментів й домінував на полі. На 78-й хвилині суддя призначив друге пенальті у ворота мадридців після падіння Еберечі Езе у штрафному, але скасував своє рішення після перегляду відеоповтору.

Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч

Атлетіко (Іспанія) — Арсенал (Англія) — 1:1

Голи: Альварес, 56 (пенальті) — Дьокереш, 44 (пенальті)

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні Арсенала в Лондоні.

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Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.

Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені у Будапешті.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Арсенал (Лондон) Атлетіко (Мадрид) Ліга чемпіонів Футбол

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