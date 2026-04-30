Дієго Сімеоне в матчі з Арсеналом (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Захисник лондонської команди Бен Вайт після закінчення поєдинку дорогою до роздягальні наступив на емблему мадридського клубу, розташовану на брівці біля поля.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне та його син, вінгер «матрацників» Джуліано Сімеоне вступили в конфлікт із суперником, адже вважали його вчинок проявом неповаги.

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Джованні штовхнув Вайта, а потім у тунелі почалася невелика штовханина. Розбороняти гравців і Сімеоне побіг персонал. Про це повідомляє talkSport.

BEN WHITE STEPS ON ATLETI CREST AND SIMEONE REACTS 🚨🚨



On his way to the tunnel, the Arsenal defender accidentally stepped on the club’s badge, and Simeone immediately called him out 🗣️



Was it disrespectful or just a mistake? 🤔#BenWhite #AtleticoMadrid #Arsenal #UCL pic.twitter.com/9lzBQpGIkZ — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 29, 2026

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Зазначимо, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета звинуватив суддю в крадіжці пенальті з Атлетіко.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні Арсеналу в Лондоні.

Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.

Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.