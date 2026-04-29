29 квітня, у середу, відбудеться перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів .

Зустріч пройде в Мадриді й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Атлетіко — Арсенал. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Атлетіко — Арсенал у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Як повідомляє УЄФА, Арсенал — єдина команда, яка не програла жодного матчу в цій Лізі чемпіонів (10 перемог і 2 нічиї).

Атлетіко та Арсенал не часто перетиналися в єврокубках. Цього сезону на загальному етапі Арсенал розгромив Атлетіко в Лондоні з рахунком — 4:0.

Ще один раз команди зійшлися в півфіналі Ліги Європи-2017/18. Після нічиєї в гостях — 1:1, Атлетіко виграв удома — 1:0 і в підсумку завоював трофей.

Для Атлетіко це сьомий півфінал Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів. Мадридці тричі пробивалися далі і тричі вилітали на цій стадії.

Арсенал уперше у своїй історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів двічі поспіль. Загалом команда раніше тричі грала на цій стадії і лише раз виходила у фінал.

Раніше знаменитий португальський футболіст Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що один півфінал уже завершився. Парі Сен-Жермен обіграв Баварію, команда забили дев’ять голів.