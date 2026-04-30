«Змусив засумніватися». Легендарний Джеррард став на захист Арсеналу і поставив під сумнів поведінку Сімеоне

Наприкінці зустрічі головний арбітр зустрічі скасував пенальті у ворота мадридського клубу після перегляду системи відеоповтору.

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард прокоментував рішення рефері та розкритикував наставника Атлетіко Дієго Сімеоне.

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«Суддям потрібно проявляти сміливість і залишатися при своєму первісному рішенні.

Це не була явна й очевидна помилка, і всі це розуміють. Але поведінка Дієго Сімеоне змусила суддю засумніватися у своєму рішенні.

Лава запасних Атлетіко чинила тиск ще до того, як суддя встиг подивитися відеоповтор.

Це тактична гра. Сімеоне підходив до нього, розмахував руками, а потім шепотів йому на вухо, коли той дивився відеоповтор. Це ціла вистава, і він у цьому майстер", — сказав Джеррард в ефірі TNT Sports.

Зазначимо, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета звинуватив суддю в крадіжці пенальті з Атлетіко.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 5 травня, на стадіоні Арсеналу в Лондоні.

Переможець цього протистояння у фіналі ЛЧ зіграє проти переможця дуелі ПСЖ — Баварія. У першому матчі паризька команда переграла мюнхенську з рахунком 5:4.

Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.