Атлетіко програв, але виграв. Як мадридці вибили Барселону з Ліги чемпіонів — відео

15 квітня, 00:22
Атлетіко пройшов Барселону у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Атлетіко пройшов Барселону у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Матч-відповідь головного єврокубкового турніру відбувся 14 квітня в Мадриді.

Маючи запас у два м’ячі Атлетіко досить швидко його розгубив. Спочатку, після грубої помилки захисників, Ямаль реалізував вихід один на один. А потім Торрес із гострого кута пробив потужно над воротарем.

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Однак реалізація швидкої контратаки Лукманом повернула інтригу в матчі.

Після перерви Торрес забив ще раз. Але втрутився VAR і взяття воріт не зарахували через офсайд. А потім VAR допоміг головному арбітру визначити фол останньої надії та вилучити Гарсію. У більшості Атлетіко втримав потрібний рахунок. Мадридці хоч і програли домашній матч, проте за сумою двох зустрічей пройшли Барселону.

У півфіналі Атлетіко зустрінеться з переможцем пари Арсенал — Спортінг (1:0 — у першому матчі). Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

АТЛЕТІКО — БАРСЕЛОНА — 1:2

0:1. Ямаль, 4

0:2. Торрес, 24

1:2. Лукман, 31

Огляд матчу

У букмекерських конторах у матчі була фаворитом Барселона, а ось на прохід більше шансів було в Атлетіко. Коефіцієнт на результат поєдинку був такий: перемога Атлетіко — 3.63, нічия — 4.40, перемога Барселони — 1.80. Котирування на вихід у півфінал Ліги чемпіонів були такі: Атлетіко — 1.26, Барселона — 3.20.

Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу Атлетіко переміг у гостях — 2:0. Понад тайм мадридці грали в більшості, Кубарсі був вилучений за фол останньої надії. А після матчу Барселона подала протест в УЄФА на роботу суддівської бригади.

Огляд матчу Барселона — Атлетіко (MEGOGO)

В іншому чвертьфінальному матчі дня Ліверпуль програв Парі Сен-Жермен.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона Атлетіко (Мадрид)

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