У вівторок, 14 квітня, Атлетіко за сумою двох матчів вибив Барселону з чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У першому поєдинку мадридці на виїзді здолали каталонців з рахунком 2:0. У домашній грі підопічні Дієго Сімеоне поступилися супернику (1:2), однак цього не вистачило Барселоні для виходу у півфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру.

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Після двоматчевого протистояння «матрацники» поглузували з «блаугранас» у TikTok. Вони опублікували відеомем, на якому лев з емблемою Барселони біжить на групу людей, але один із присутніх зриває маску зі звіра, під якою виявляється приязний пес.

Публікація вже зібрала майже 300 тисяч переглядів, 26,5 тисячі вподобайок та 16,3 тисячі поширень.

Цікаво, що лідер Барселони Рафінья заявив про "крадіжку" у матчах проти Атлетіко. За його словами, суддівство було поганим. Нагадаємо, що у першій грі Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії. У другій був вилучений з поля Ерік Гарсія.

На нашому сайті можна глянути відеоогляд, як мадридці вибили Барселону з Ліги чемпіонів.

Також ви можете подивитися розклад і результати всіх матчів-відповідей чвертьфіналу ЛЧ.