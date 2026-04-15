Під маскою лева ховався пес. Атлетіко висміяв Барселону після виходу у півфінал Ліги чемпіонів — відео

15 квітня, 11:14
Святкування Атлетіко (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Святкування Атлетіко (Фото: REUTERS/Albert Gea)

У вівторок, 14 квітня, Атлетіко за сумою двох матчів вибив Барселону з чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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У першому поєдинку мадридці на виїзді здолали каталонців з рахунком 2:0. У домашній грі підопічні Дієго Сімеоне поступилися супернику (1:2), однак цього не вистачило Барселоні для виходу у півфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру.

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Після двоматчевого протистояння «матрацники» поглузували з «блаугранас» у TikTok. Вони опублікували відеомем, на якому лев з емблемою Барселони біжить на групу людей, але один із присутніх зриває маску зі звіра, під якою виявляється приязний пес.

@atleticodemadrid Dame un grrr. #atleticodemadrid #UCL #championsleague #meme #humor ♬ original sound - Atlético de Madrid

Публікація вже зібрала майже 300 тисяч переглядів, 26,5 тисячі вподобайок та 16,3 тисячі поширень.

Цікаво, що лідер Барселони Рафінья заявив про "крадіжку" у матчах проти Атлетіко. За його словами, суддівство було поганим. Нагадаємо, що у першій грі Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії. У другій був вилучений з поля Ерік Гарсія.

На нашому сайті можна глянути відеоогляд, як мадридці вибили Барселону з Ліги чемпіонів.

Також ви можете подивитися розклад і результати всіх матчів-відповідей чвертьфіналу ЛЧ.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол Атлетіко (Мадрид) ФК Барселона Ліга чемпіонів

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