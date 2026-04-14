Атлетіко — Барселона: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

14 квітня, 17:45
Атлетіко виграв перший матч (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Атлетіко виграв перший матч (Фото: REUTERS/Albert Gea)

14 квітня, у вівторок, відбудеться поєдинок-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Іспанське дербі пройде в Мадриді. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Атлетіко — Барселона. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Атлетіко — Барселона в прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Цитати тренерів перед матчем.

Дієго Сімеоне (Атлетіко): «Ми знаємо, з яким суперником нам доведеться зустрітися, і усвідомлюємо, наскільки вони сильні, але ми також розуміємо, яка наша мета — пройти далі».

Ганс-Дітер Флік (Барселона): «На нас чекає важкий матч. Попереду 90 хвилин або більше. Вкрай важливо чинити на них тиск. Атлетіко — дуже хороша команда, і якщо цього не робити, захищатися проти них буде непросто».

Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ Атлетіко виграв у гостях.

Усі попередні зустрічі цих команд у турнірах УЄФА також припадали на чвертьфінали Ліги чемпіонів. Атлетіко виграв обидві дуелі — 2:1 за сумою двох зустрічей у сезоні 2013/14 (1:1 у гостях, 1:0 удома) і 3:2 у сезоні 2015/16 (1:2 у гостях, 2:0 удома).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона Атлетіко (Мадрид)

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