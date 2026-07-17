«Навіть 200 млн євро не вистачить»: в Атлетіко категорично висловилися щодо майбутнього Альвареса

Генеральний директор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль заявив, що клуб не має наміру продавати нападника Хуліана Альвареса під час літнього трансферного вікна, попри інтерес з боку Барселони.

«Моя позиція ясна, позиція клубу ясна. Ми довели її до відома самого гравця, його представників та президента Барселони.

Я не маю жодного сумніву в тому, що Атлетіко — це ідеальне місце у світі для Хуліана, а Хуліан — ідеальний центральний нападник для Атлетіко. Ми хочемо, щоб він залишився у нас.

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Нещодавно я чув, як президент сказав, що пропозиція, яку він зробив Атлетіко, не була безмежною. Моя єдина відповідь: наша відповідь — безмежна.

Ми не хочемо його відпускати. Ми не прийняли пропозицію у 100 мільйонів євро і не приймемо ні 150 мільйонів, ні навіть 200 мільйонів", — наводить слова Хіля Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Хуліан Альварес перейшов до Атлетіко влітку 2024 року з Манчестер Сіті за 95 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 нападник провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 10 результативних передач.

Також аргентинець побив рекорд Ліонеля Мессі за швидкістю досягнення позначки у 25 голів у Лізі чемпіонів.

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Раніше повідомлялося, що Атлетіко відмовився продавати Альвареса та пригрозив Барселоні скаргою до ФІФА.

Також повідомлялося, що інтерес до аргентинського нападника проявляв мадридський Реал, який запропонував за нього 150 мільйонів євро, однак також отримав відмову.