Дворазовий переможець Ліги чемпіонів перейшов із ПСЖ до Атлетіко за 40 мільйонів євро
Атлетіко придбав зірку збірної Південної Кореї (Фото: ФК Атлетіко)
Мадридський Атлетіко оголосив про трансфер півзахисника Парі Сен-Жермен Лі Кан Іна.
25-річний південнокорейський футболіст підписав з Атлетіко контракт до 30 червня 2031 року, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 40 мільйонів євро. Лі виступатиме за Атлетіко під 7-м номером.
Лі Кан Ін розпочинав професійну кар'єру у складі іспанської Валенсії, у 2021 році перейшов до Мальорки як вільний агент. У 2023-му ПСЖ придбав хавбека за 22 мільйони євро.
У ПСЖ Лі був гравцем ротації: за три сезони він провів 124 матчі, у яких забив 16 голів і віддав 16 результативних передач. Кореєць виграв з французьким клубом 12 трофеїв, зокрема тричі ставав чемпіоном Ліги 1 і двічі перемагав у Лізі чемпіонів.
В активі Лі 50 матчів та 11 голів за збірну Південної Кореї. Нещодавно він взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року, зігравши з перших хвилин у всіх трьох матчах своєї збірної.
Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про найдорожчий трансфер у своїй історії.
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