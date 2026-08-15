Трансфер чемпіона світу: Атлетіко придбав капітана Тоттенгема за 40 мільйонів євро

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28-річний футболіст підписав контракт на п’ять років, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

За даними іспанських ЗМІ, трансфер Ромеро обійшовся Атлетіко у 40 мільйонів євро: 33 мільйони — фіксована сума, ще сім мільйонів — бонуси.

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Атлетіко хотів підписати Ромеро ще минулого літа, проте тоді не зміг домовитися з Тоттенгемом. У мадридському клубі розраховують на аргентинця як на ключового гравця оборони.

Ромеро розпочав кар'єру в аргентинському Бельграно, у 2018 році переїхав до Італії, де виступав за Дженоа та Аталанту, а також належав Ювентусу, проте не провів за туринців жодного офіційного матчу.

За Тоттенгем Ромеро виступав з 2021 року. Провів за лондонську команду 156 матчів у всіх турнірах й забив 13 голів. Перед початком сезону 2025/26 був призначений капітаном Тоттенгема.

У складі збірної Аргентини Ромеро відіграв 58 матчів і забив чотири голи. Був основним гравцем збірної на переможному чемпіонаті світу 2022 року та на нещодавньому ЧС-2026, де аргентинці здобули срібло.

Повідомлялося, що Моурінью визначився з трьома гравцями, яких більше не хоче бачити в Реалі.