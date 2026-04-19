Гол на 14-й секунді і серія пенальті. Реал Сосьєдад став володарем Кубка Іспанії, здолавши Атлетіко

19 квітня, 01:14
Атлетіко залишився без трофея (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Атлетіко залишився без трофея (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Реал Сосьєдад обіграв у серії пенальті Атлетіко у фіналі Кубка Іспанії та вчетверте у своїй історії виграв турнір.

Реал Сосьєдад відкрив рахунок уже на 14-й секунді, коли Барренечеа відправив м’яч у сітку ударом головою після навісу Гуедеша. Атлетіко доволі швидко відігрався — на 18-й хвилині комбінацію «матрацників» точним ударом в кут завершив Лукман. Втім, ще до перерви команді із Сан-Себастьяна вдалося вдруге вийти вперед — уже в компенсований час Оярсабаль реалізував пенальті.

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Атлетіко вдалося зрівняти рахунок на 83-й хвилині Альварес красивим ударом з лінії штрафного не залишив шансів голкіперу.

Зрештою справа дійшла до серії пенальті, де сильнішим виявився Реал Сосьєдад — 4:3.

Реал Сосьєдад вчетверте в історії виграв Кубок Іспанії. Раніше він ставав чемпіоном у 1909, 1987 та 2020 роках.

Свій наступний матч Атлетіко зіграє 22 квітня проти Ельче в рамках 33 туру Ла Ліги. Реал Сосьєдад того ж дня зустрінеться з Гетафе. Мадридці наразі йдуть у чемпіонаті на четвертому місці, маючи 57 очок. Реал Сосьєдад має 42 бали та розмістився на сьомій сходинці.

Атлетіко — Реал Сосьєдад 2:2 (3:4 — по пенальті)
Голи: Лукман, 18, Альварес, 83 — Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1

Раніше Атлетіко вибив Барселону та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Арсеналом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Атлетіко (Мадрид) Реал Сосьєдад Кубок Іспанії Футбол

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