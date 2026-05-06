«Складається не на твою користь». Сімеоне пояснив виліт Атлетіко від Арсеналу в півфіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів від Арсеналу за підсумками півфінального протистояння. (1:1, 0:1).

Аргентинський фахівець вважає, що його підопічні заслуговували грати в додатковий час, але їм не вдалося реалізувати свої моменти.

«У нас вийшла дуже хороша кампанія. Ми віддали всі сили. Ми пройшли далі, ніж очікували. Шкода, що так все склалося, ми заслуговували грати в додатковий час. У першому матчі в нас були гольові моменти, але ми їх не реалізували. У другому таймі матчу в Лондоні ми довше перебували на чужій половині і створили шанси, але іноді дрібниці складаються не на твою користь».

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Сімеоне відзначив гру лондонського Арсеналу, який вдруге в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

«Вітаю Арсенал. Мені подобаються команда і тренер. У них постійний підхід, підкріплений фінансовими ресурсами. Вітаю їх. А ми продовжимо працювати і не будемо зациклюватися на очевидній деталі», — наводить слова Сімеоне Marca.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів УЄФА — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться в протистоянні ПСЖ і Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш-Арені в Будапешті.

Повідомлялося, що Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсеналу під час півфіналу Ліги чемпіонів.