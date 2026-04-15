Дієго Сімеоне в матчі з Барселоною (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів Атлетіко пройшов Барселону за сумою двох зустрічей (3:2) .

У першій грі «матрацники» на виїзді обіграли суперника — 2:0, а вдома поступилися — 1:2.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не приховував емоцій після виходу команди в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Після фінального свистка наставник мадридців звернувся до одного з уболівальників.

Аргентинський фахівець із бокової лінії жестами продемонстрував фанату, натякнувши, що час іти спати.

«Іди спати», — цитує тренера Фабріціо Романо.

У півфіналі Ліги чемпіонів-2025/26 Атлетіко зіграє проти переможця пари Арсенал — Спортинг Лісабон. Поєдинок відбудеться в середу, 15 квітня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. У першій грі «каноніри» обіграли португальську команду — 1:0.

Цікаво, що лідер Барселони Рафінья заявив про "крадіжку" в матчах проти Атлетіко. За його словами, суддівство було поганим. Нагадаємо, що в першій грі Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії. У другій був вилучений з поля Ерік Гарсія.

Також ви можете подивитися розклад і результати всіх матчів-відповідей чвертьфіналу ЛЧ.