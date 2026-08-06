Футболіст загинув від удару блискавки під час матчу в Таїланді — ще 12 людей постраждали

6 серпня, 14:22
Сафван Авае загинув від удпру блискавки (Фото: FC Yala)

Сафван Авае загинув від удпру блискавки (Фото: FC Yala)

Півфінальний матч регіонального турніру Кубок ФА Голок у провінції Наратхіват на півдні Таїланду завершився трагедією. 

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Під час гри в поле влучила блискавка, внаслідок чого загинув один футболіст Сафван Авае, ще 12 людей отримали травми, повідомляє The Nightly.

Інцидент стався ввечері 4 серпня на стадіоні Сантіпхап в окрузі Сунгайколок, де зустрічалися команди Самколтс та Абух Нонг Сірін. За даними місцевої поліції, приблизно о 17:30 за місцевим часом, вже в компенсований до другого тайму час, почався сильний дощ, однак матч не було зупинено.

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Під час зливи блискавка вдарила в центр поля за кілька метрів від футболістів. Від удару кілька людей упали на газон, а над місцем влучання піднявся стовп диму. Момент трагедії потрапив на відео.

https://twitter.com/MarioNawfal/status/2085031826960343302?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2085031826960343302%7Ctwgr%5E600c920998adb43675682fb11b03c1f0249187e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthenightly.com.au%2Fworld%2Fnarathiwat-thailand-lightning-strike-kills-footballer-safwan-awae-during-football-match-injuring-12-c-22683171

Найважчих травм зазнав 24-річний футболіст команди Самколтс Сафван Авае. Гравець знепритомнів на полі, після чого йому надали першу допомогу та доставили до лікарні Сунгай Голок у критичному стані. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Поліція підтвердила, що ще 12 людей отримали опіки, серед них — 22-річний малайзійський футболіст Аліф Еззахан Зулькіфлі.

Нещодавно Авае підписав контракт із ФК Яла, який виступає в Третій лізі Таїланду.

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Раніше повідомлялося, що в Уганді помер 27-річний футболіст Девід Оворі, який отримав смертельні травми після нападу біля свого будинку в столиці Кампалі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Трагедія Смерть

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