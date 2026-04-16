Матч-відповідь третього за рангом єврокубкового турніру відбувся 16 квітня в Нідерландах. Ми провели онлайн-трансляцію поєдинку. Гра завершилася внічию, а за сумою двох матчів до півфіналу вийшов Шахтар.

АЗ АЛКМАР — ШАХТАР — 2:2

Шахтар вперше в своїй історії вийшов у півфінал Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари Фіорентина — Крістал Пелес.

90+3 хв. Заміна у АЗ: замість Пататі вийшов Мену.

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Матч завершено!

90 хв. Чотири хвилини компенсував рефері.

88 хв. Заміна у Шахтарі: замість Очеретька вийшов Бондаренко.

85 хв. Жовта картка! Матвієнко попереджений.

83 хв. ГОООЛ! Швидка контратака гірників, Феррейра виводить Мейрелліша сам на сам з воротарем і той зрівнює рахунок.

80 хв. ГОЛ! Ковач головою скидає м’яч під удар Шину і той пробиває влучно у кут воріт.

79 хв. Назарина пробив сильно зі штрафного, але м’яч прилетів прямо у руки воротарю.

78 хв. Жовта картка! Егіналду попереджений.

73 хв. ГОЛ! Йєнсен потушно пробив зі штрафного, м’яч від штанги влетів у ворота.

71 хв. Жовта картка! Тобіас попереджений.

70 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Еліас і Невертон, вийшли Феррейра і Мейрелліш.

65 хв. Гольовий момент у Шахтаря. Невертон закручував м’яч у дальній кут, і трішки не вистачило бразильцю, щоб подвоїти перевагу Шахтаря.

63 хв. Заміни у АЗ: пішли з поля ван Дейл і Меєрдінк, вийшли Роббемонд і Ковач.

61 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Аліссон і Ізакі, вийшли Егіналду і Гомес.

58 хв. ГОООЛ! Швидка контратака Шахтаря, Еліас дає розрізний пас на Аліссона, який входить в штрафний майданчик і б'є низом у дальній кут.

57 хв. Знову нічого небезпечного не змогли створити зі штрафного нідерландці. М’яч після навісу вилетів за межі поля.

50 хв. Голландці подали штрафний, м’яч після кількох рикошетів перехопили гірники, спробували організувати контратаку, але не вийшло.

46 хв. Заміни у АЗ: пішли з поля Маїкума і Чавес, вийшли Йєнсен і Уфкір.

Другий тайм!

Кінець першого тайму!

45+1 хв. Жовта картка! Садік попереджений.

Фото: REUTERS/Maurice Van Steen

45 хв. Три хвилини компенсував рефері.

40 хв. Пощастило Шахтарю. Садік головою пробив з гострого кута і м’яч пролетів зовсім поруч з дальною стійкою воріт.

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35 хв. Жовта картка! Боогаард попереджений за грубий фол.

33 хв. Жовта картка! Ван Дейл попереджений.

32 хв. Назарина зі штрафного пробив по центру воріт і Зут легко забрав м’яч.

31 хв. Жовта картка! Ізакі попереджений.

28 хв. Еліас вийшов віч-на-віч з воротарем, але поки думав як бити, його догнав захисник і вибив м’яч.

27 хв. Різник отримав ушкодження, вдарившись у штангу.

25 хв. Жовта картка! Ізакі попереджений за грубий фол в атаці.

25 хв. Ізакі невдало прийняв і втратив м’яч, а міг виходити один на один з воротарем.

22 хв. Різник ловить м’яч під поперечиною після удару Шина.

21 хв. Ізакі обіграв захисника і з лінії воротарського майданчика пробив в ближній кут, але не влучно.

15 хв. Назарина потужно пробив зі штрафного під поперечину і Зут кулаками відбив м’яч.

13 хв. Гірники подавали кутовий, проте знову захист АЗ зіграв надійно і вибив м’яч в середину поля.

13 хв. Аліссон пробивав метрів з 12, але влучив у спину захисника.

12 хв. Меєрдінк пробивав з розвороту, м’яч відскочив від газону і його легко забрав Різник.

10 хв. Еліасу «відтерли» захисники від м’яча у штрафному майданчику.

4 хв. Еліас б'є метрів з 20, м’яч пролетів в сторону від воріт.

3 хв. Тобіас з дальної дистанції пробиває поруч зі стінкою.

Матч розпочався!

Шахтер перед матчем с АЗ / Фото: REUTERS/Maurice Van Steen

Стартові склади

АЗ Алкмар: Зут, ван Дейл, Деккер, Ітіхара, Чавес, Шин, Боогаард, Маїкума, Садік, Пататі, Меєрдінк.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Назарина, Невертон, Ізакі, Очеретько, Аліссон, Еліас.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич переконаний, що команда Турана не втратить свою перевагу в Нідерландах, а поєдинок завершиться внічию: прогноз на матч від Маркевича.

У букмекерських конторах у матчі фаворити голландці, а ось на прохід більше шансів в української команди. Коефіцієнт на результат поєдинку: перемога АЗ Алкмара — 2.07, нічия — 3.75, перемога Шахтаря — 3.69. Котирування на вихід у півфінал Ліги конференцій: Шахтар — 1.07, АЗ Алкмар — 9.00.

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Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу Шахтар розгромив АЗ Алкмар — 3:0. Усі три голи гірники забили в кінцівці поєдинку.

Огляд матчу Шахтар — АЗ Алкмар (MEGOGO)

АЗ Алкмар із 10 очками фінішував на загальному етапі 14-м. У стикових матчах нідерландці із загальним рахунком 4:1 переграли вірменський Ноа (0:1 г, 4:0 д), а потім пройшли чеську Спарту — 6:1 (2:1 д, 4:0 г).

Шахтар набрав на загальному етапі 13 очок і посів шосте місце в таблиці. В 1/8 фіналу гірники із загальним рахунком 4:3 пройшли Лех (3:1 г, 1:2 д).

У півфіналі переможець пари АЗ Алкмар — Шахтар зіграє з переможцем протистояння Фіорентина — Крістал Пелес (0:3 — перший матч). Півфінали відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Раніше Арда Туран назвав українського гравця Шахтаря, який може грати в найкращих командах світу.