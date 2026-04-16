О котрій точно розпочнеться матч АЗ Алкмар — Шахтар

16 квітня, 18:17
Атака гірників на ворота АЗ (Фото: ФК Шахтар)

Атака гірників на ворота АЗ (Фото: ФК Шахтар)

Поєдинок відбудеться в Нідерландах 16 квітня, а рамках чвертьфіналу Ліги конференцій.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу АЗ Алкмар — Шахтар.

Найчастіше, поєдинки плей-офф єврокубків починаються о 22:00. Однак матч АЗ Алкмар — Шахтар розпочнеться раніше. О 19:45 за київським часом.

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Також ми повідомляли, хто в Україні в прямому ефірі покаже чвертьфінальну зустріч Ліги конференцій АЗ Алкмар — Шахтар.

Прес-конференція Шахтаря перед матчем з Алкмаром.

https://www.youtube.com/embed/EE83-CULzMg?si=x-dRJ88j09-OupBB

Шахтар ушосте грає у чвертьфіналі єврокубків. Раніше команда доходила до цієї стадії в Кубку кубків, Кубку УЄФА/Лізі Європи (тричі) і Лізі чемпіонів. Два останні чвертьфінали були для українського клубу переможними, обидва — у Лізі Європи: у сезоні 2015/16 вони пройшли Брагу із загальним рахунком 6:1 (2:1 г, 4:0 д), а через чотири роки обіграли Базель 4:1. Тоді через ковід був одноматчевий плей-офф.

Перемога 2:1 над Вердером у додатковий час принесла Шахтарю успіх у фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА 2009 року в Стамбулі.

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Для АЗ Алкмар — це сьомий єврокубковий чвертьфінал і другий — у Лізі конференцій. Востаннє команда дійшла до цієї стадії в сезоні 2022/23, коли здолала Андерлехт у серії пенальті з рахунком 4:1 після поразки 0:2 у гостях і перемоги 2:0 вдома.

Найкращим досягненням нідерландського клубу в єврокубках залишається вихід у фінал Кубка УЄФА-1980/81, де він поступився Іпсвічу за сумою двох матчів 4:5 (0:3 г, 4:2 д).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга конференцій ФК Шахтар

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