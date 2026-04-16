Історичний результат України. Як Шахтар пройшов АЗ Алкмар — відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

16 квітня, 22:00
Атака на ворота Шахтаря (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Атака на ворота Шахтаря (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Донецький Шахтар став півфіналістом Ліги конференцій після того, як зіграв у гостях у нічию з АЗ Алкмар.

Ми провели онлайн-трансляцію матчу АЗ Алкмар — Шахтар. Перший поєдинок цього протистояння впевнено виграли гірники — 3:0. А у другій зустрічі зіграли з комфортним для себе рахунком.

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Голи глядачі побачили в другому таймі. Шахтар забивав після контратак, АЗ реалізував штрафний удар.

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Нічия виводить Шахтар у півфінал, де українці зіграють з переможцем пари Фіорентина — Крістал Пелес.

До речі, Шахтар — перший в історії клуб України, який зіграє у півфіналі Ліги конференцій.

АЗ АЛКМАР — ШАХТАР — 2:2

АЗ Алкмар: Зут, ван Дейл (Роббемонд, 63), Деккер, Ітіхара, Чавес (Уфкір, 46), Шин, Боогаард, Маїкума (Йєнсен, 46), Садік, Пататі (Мену, 90+3), Меєрдінк (Ковач, 63).

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Назарина, Невертон (Феррейра, 70), Ізакі (Гомес, 61), Очеретько (Бондаренко, 88), Аліссон (Егіналду, 61), Еліас (Мейрелліш).

0:1. Аліссон, 58

1:1. Йєнсен, 73

2:1. Шин, 80

2:2. Мейрелліш, 83

Огляд матчу АЗ Алкмар — Шахтар (MEGOGO)

Раніше Арда Туран назвав українського гравця Шахтаря, який може грати в найкращих командах світу.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга конференцій ФК Шахтар

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