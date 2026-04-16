АЗ Алкмар із Нідерландів приймає донецький Шахтар. Поєдинок пройде в Алкмарі і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу АЗ Алкмар — Шахтар. Також на нашому сайті можна буде подивитися відеоогляд матчу АЗ Алкмар — Шахтар.

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Алкмар Занстрек або просто АЗ — нідерландський футбольний клуб із міста Алкмар. Утворений 10 травня 1967 року внаслідок злиття двох алкмарських клубів Алкмар-54 і Занстрек, отримавши назву Алкмар-67, згодом просто АЗ. Традиційні кольори клубу — червоно-біло-чорні.

Найвищим досягненням АЗ у чемпіонаті Нідерландів є 1-е місце в сезонах 1980/81 і 2008/09, крім цього, клуб чотири рази вигравав Кубок Нідерландів і один раз доходив до фіналу Кубка УЄФА. Було це 1981 року, коли АЗ за сумою двох зустрічей програв англійському Іпсвічу — 0:3, 4:2.

Нагадаємо, що перший чвертьфінальний поєдинок цих команд виграв Шахтар.